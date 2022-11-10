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03:10, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Названо условие потери Украиной поддержки США

Обозреватель The Hill Мейн: Украина может потерять помощь от США при победе республиканцев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обозреватель американского издания The Hill Колин Мейн назвал условие, при котором Украина может потерять финансовую поддержку США. Он считает, что это произойдет в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

По мнению Мейна, победа протрамповских кандидатов от республиканцев на выборах может усилить «оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины».

Журналист напомнил о заявлении экс-президента США Дональда Трампа о том, что нынешняя политика Вашингтона может привести к третьей мировой войне. Мейн также пишет, в Киеве будут с тревогой наблюдать за результатами промежуточных выборов.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.

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Марина Совина
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