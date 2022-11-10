Названо условие потери Украиной поддержки США
Обозреватель американского издания The Hill Колин Мейн назвал условие, при котором Украина может потерять финансовую поддержку США. Он считает, что это произойдет в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
По мнению Мейна, победа протрамповских кандидатов от республиканцев на выборах может усилить «оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины».
Журналист напомнил о заявлении экс-президента США Дональда Трампа о том, что нынешняя политика Вашингтона может привести к третьей мировой войне. Мейн также пишет, в Киеве будут с тревогой наблюдать за результатами промежуточных выборов.
Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.