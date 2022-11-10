Названо условие потери Украиной поддержки США

Обозреватель The Hill Мейн: Украина может потерять помощь от США при победе республиканцев

Обозреватель американского издания The Hill Колин Мейн назвал условие, при котором Украина может потерять финансовую поддержку США. Он считает, что это произойдет в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

По мнению Мейна, победа протрамповских кандидатов от республиканцев на выборах может усилить «оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины».

Журналист напомнил о заявлении экс-президента США Дональда Трампа о том, что нынешняя политика Вашингтона может привести к третьей мировой войне. Мейн также пишет, в Киеве будут с тревогой наблюдать за результатами промежуточных выборов.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.