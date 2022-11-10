Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:59, 10 ноября 2022Экономика

Российским банкам пригрозили штрафами из-за американского закона

Frank Media: российским банкам пригрозили штрафами из-за федерального закона США

Фото: Pixabay

Российские банки могут столкнуться с 30-процентными штрафами из-за проблем с исполнением федерального закона США, который регулирует налогообложение иностранных счетов (FATCA). Об этом пишет Frank Media со ссылкой на главу управления международного комплаенса Газпромбанка Сергея Линеенко.

«Проблема отзыва [уникального идентификационного номера] GIIN у финансовых институтов существует. После событий начала 2022 года [Служба внутренних доходов] IRS отозвал GIIN у многих финансовых компаний», — сказал Линеенко.

IRS сможет списывать с банков налог в 30 процентов.

Как объяснила партнер «Б1» Мария Фролова, под налог 30 процентов будут попадать доходы, полученные банком-уклонистом или банком-отказником с доходов из источников в США, в том числе с дивидендов по акциям.

США ввели санкции в отношении некоторых российских банков после начала спецоперации на Украине. В зависимости от категории ограничений, кредитным организациям может быть запрещено иметь долларовые корсчета в американских банках, совершать сделки в американской валюте и сотрудничать с местными контрагентами либо привлекать финансирование на рынке США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона
В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20
В США призвали добиться завершения конфликта на Украине
Зеленский заявил о нахождении сил Украины на уровне стран НАТО
Украинские войска перебросят на запорожское направление
США захотели снизить возможность возникновения рисков в военной сфере с Китаем
Ограничение цен на российскую нефть назвали слабостью Запада
В России обвинили США в попытке замолчать военные преступления в Афганистане
Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян
В США оценили вероятность встречи Байдена и Лаврова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.