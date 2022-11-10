Российским банкам пригрозили штрафами из-за американского закона

Frank Media: российским банкам пригрозили штрафами из-за федерального закона США

Российские банки могут столкнуться с 30-процентными штрафами из-за проблем с исполнением федерального закона США, который регулирует налогообложение иностранных счетов (FATCA). Об этом пишет Frank Media со ссылкой на главу управления международного комплаенса Газпромбанка Сергея Линеенко.

«Проблема отзыва [уникального идентификационного номера] GIIN у финансовых институтов существует. После событий начала 2022 года [Служба внутренних доходов] IRS отозвал GIIN у многих финансовых компаний», — сказал Линеенко.

IRS сможет списывать с банков налог в 30 процентов.

Как объяснила партнер «Б1» Мария Фролова, под налог 30 процентов будут попадать доходы, полученные банком-уклонистом или банком-отказником с доходов из источников в США, в том числе с дивидендов по акциям.

США ввели санкции в отношении некоторых российских банков после начала спецоперации на Украине. В зависимости от категории ограничений, кредитным организациям может быть запрещено иметь долларовые корсчета в американских банках, совершать сделки в американской валюте и сотрудничать с местными контрагентами либо привлекать финансирование на рынке США.