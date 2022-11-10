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11:09, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Зеленский ввел санкции против российского журналиста

Глава Украины Зеленский подписал указ о введении санкций против журналиста Олега Кашина

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Власти Украины ввели санкции против российского журналиста Олега Кашина (внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что санкции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз и лишение государственных наград Украины. Санкции будут действовать пять лет.

По какой причине Кашин попал в санкционный список, не уточняется. Вместе с российским журналистом в перечень внесли почти четыре тысячи физических лиц и компаний.

В начале июня Минюст России признал Кашина СМИ-иноагентом. Кроме него, в список попали журналисты Алексей Пивоваров и Михаил Соколов, художница и активистка Юлия Цветкова, правозащитница Ирина Данилович и политолог Николай Петров.

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Евгения Наумова
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