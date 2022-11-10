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13:47, 10 ноября 2022Бывший СССР

Жена Арестовича назвала русский родным языком

Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась признавать русский языком оккупантов

Кадр: ОЛИЦКАЯ / YouTube

Жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия заявила, что считает русский своим родным языком. Об этом она высказалась в интервью с журналисткой Анной Олицкой.

Супруга Арестовича отказалась вести беседу с журналисткой на украинском языке, отметив, что ей «комфортнее говорить на русском», на котором она разговаривает с детства. Анастасия также подчеркнула, что не признает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу заявил, что русский язык необходимо полностью искоренить на территории республики. Он назвал его элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев и отметил, что нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящим населением страны является опасным для государства.

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Георгий Нестеров
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