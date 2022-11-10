Жена Арестовича назвала русский родным языком

Жена советника офиса Зеленского Арестовича отказалась признавать русский языком оккупантов

Жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия заявила, что считает русский своим родным языком. Об этом она высказалась в интервью с журналисткой Анной Олицкой.

Супруга Арестовича отказалась вести беседу с журналисткой на украинском языке, отметив, что ей «комфортнее говорить на русском», на котором она разговаривает с детства. Анастасия также подчеркнула, что не признает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу заявил, что русский язык необходимо полностью искоренить на территории республики. Он назвал его элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев и отметил, что нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящим населением страны является опасным для государства.