Россиянку осудили на семь лет за убийство избивающего ее дочь зятя

На Камчатке осудили на 7 лет женщину, задушившую пакетом зятя и сжегшую его тело на свалке

В Камчатском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 58-летнюю местную жительницу за убийство 34-летнего зятя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в мае фигурантка пришла в гости к дочери и узнала, что та поссорилась с мужем. Дочка рассказала матери, что супруг ведет себя агрессивно и бьет ее. Тогда осужденная решила убить обидчика. Она задушила пакетом пьяного потерпевшего, пока он спал. После чего завернула тело в плед, положила в машину и сожгла на свалке.

Ранее стало известно, что суд на Камчатке дал 4 года тюрьмы двум мужчинам, изнасиловавшим 17-летнюю девушку-инвалида.