Изнасиловавшим девушку-инвалида жителям Камчатки вынесли приговор

Суд на Камчатке дал 4 года тюрьмы двум мужчинам, изнасиловавшим 17-летнюю девушку-инвалида

Суд на Камчатке вынес приговор двум мужчинам, изнасиловавшим 17-летнюю девушку-инвалида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатскую краевую прокуратуру.

По информации ведомства, подсудимым дали четыре года колонии.

«Суд, исследовав представленные государственным обвинителем доказательства, назначил мужчинам наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому», — следует из сообщения.

По версии следствия, вечером 5 октября обвиняемые 23 и 35 лет «вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом». Установлено, что преступление было совершено в металлическом гараже, принадлежащем одному из мужчин. Обвиняемые долгое время отрицали свою вину. Уголовное дело находилось на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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