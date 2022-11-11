Россиянам раскрыли способы борьбы с шопоголизмом

Психолог Ирина Бахтина посоветовала информационную самоизоляцию при борьбе с шопоголизмом

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина и медицинский психолог Ирина Бахтина раскрыли россиянам способы борьбы с шопоголизмом. Комментарий экспертов приводит РИАМО.

Крашкина отметила, что для решения проблемы потребуется глубинное выяснение особенностей физического и психического состояния личности. Кроме того, данный метод предполагает работу с самооценкой. «Более легкий, более быстрый путь, конечно, медикаментозный, но здесь тоже необходимо глубинное понимание уровня проблемы. Поэтому для того, чтобы разобраться, необходимо посещение психолога или психотерапевта», — добавила медик.

Бахтина согласилась с тем, что коррекцию шопоголизма лучше проводить при помощи специалистов. В то же время она посоветовала планировать покупки, попытаться контролировать расходы и прибегнуть к информационной самоизоляции, отписавшись от рассылок магазинов. Помимо этого, в данной ситуации может помочь новое хобби либо насыщенная культурная программа, заключила собеседница издания.

Ранее в ноябре кандидат юридических наук Наталья Свечникова раскрыла способы распознать подделку, представленную в ассортименте маркетплейса. В первую очередь эксперт порекомендовала россиянам найти информацию об артикуле, ткани, размере и логотипе желаемого предмета гардероба известного бренда.