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12:37, 11 ноября 2022Ценности

Россиянам раскрыли способы распознать подделки на маркетплейсах

Юрист Свечникова: изучите качество надписей, чтобы распознать подделку с маркетплейсов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Кандидат юридических наук Наталья Свечникова раскрыла способы распознать подделку, представленную в ассортименте маркетплейса. На эту тему она высказалась в интервью News.ru.

В первую очередь эксперт порекомендовала россиянам найти информацию об артикуле, ткани, размере и логотипе желаемого предмета гардероба известного бренда, чтобы впоследствии сравнить ее с купленной на платформе вещью. По словам специалистки, при создании фейковой продукции мошенники часто искажают размер оригинальной одежды.

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«Измерьте изделие, чтобы не заблуждаться относительно подлинности. Изучите качество и место нанесения номеров, надписей, клейма. Они могут оказаться нечеткими, размытыми, искривленными — это говорит о подделке», — заявила юрист и добавила, что при производстве реплик часто используются дешевые материалы.

Кроме того, по словам собеседницы издания, упаковка оригинального товара имеет определенные особенности. В частности, в ней присутствуют чехлы, соответствующие инструкции, QR-коды и голограммы, которые позволят проверить подлинность изделия.

В сентябре блогерша Ариэль поделилась способом покупать дешевые брендовые вещи в благотворительных магазинах. Девушка рассказала, что в таких торговых точках часто можно найти одежду и товары для дома от мировых марок по доступным ценам.

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Майя Пономаренко
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