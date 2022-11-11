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14:28, 11 ноября 2022Россия

Медведев высказался о территориальном суверенитете фразой «все вернется домой»

Медведев заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, все вернется домой. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Также политик заявил о недопустимости паникерства. «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — подчеркнул Медведев.

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Сергей Истомин
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