Медведев высказался о территориальном суверенитете фразой «все вернется домой»

Медведев заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, все вернется домой. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Также политик заявил о недопустимости паникерства. «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — подчеркнул Медведев.

