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10:11, 11 ноября 2022Из жизни

Водитель скорой помощи приехал на вызов и обнаружил мертвого сына

В Малайзии водитель скорой помощи приехал на вызов и обнаружил мертвого сына

Фото: Nurul Fatihah Sulaini / New Straits Times Press

В Малайзии 49-летний водитель машины скорой помощи Мохд Таква Исмаил приехал на вызов к сыну, попавшему в аварию. Об этом сообщает New Straits Times.

Исмаил должен был отвезти пострадавшего в больницу. По словам мужчины, когда он прибыл на место происшествия, у него возникло чувство тревоги. Выйдя из машины, он обнаружил мотоцикл своего 21-летнего сына Мухаммада Аймана.

Айман столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком, когда пытался обогнать машину. Он получил тяжелые травмы головы и скончался на месте происшествия. «За 21 год работы водителем скорой помощи я впервые столкнулся с ситуацией, в которой пострадал член моей семьи. Только бог знает, какое горе я испытал в тот момент», — говорит Исмаил.

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Он рассказал, что его сын был тихим и спокойным человеком, но всегда притягивал внимание людей и легко адаптировался к любой обстановке. Полиция расследует детали аварии. Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США беременная сотрудница пожарной службы, попавшая в аварию с участием нескольких машин, забыла о схватках и стала помогать пострадавшим. Во время аварии она была на девятом месяце беременности.

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Алиса Удовик
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