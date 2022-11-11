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09:32, 11 ноября 2022Мир

В администрации США возникли разногласия относительно Украины

NYT: в администрации США возникли разногласия из-за способа решения конфликта на Украине

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В администрации США возникли разногласия относительно способа решения конфликта на Украине. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Споры идут вокруг возможности переговоров между Украиной и Россией.

По данным источников издания, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призывает усилить давление на Украину с целью посадить ее за стол переговоров, так как уверен, что Вооруженные силы Украины исчерпали наступательный потенциал. Против выступают советники президента Джо Байдена, которые считают, что любая пауза в боевых действиях идет на пользу России.

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Алевтина Запольская
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