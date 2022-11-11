В администрации США возникли разногласия относительно Украины

NYT: в администрации США возникли разногласия из-за способа решения конфликта на Украине

В администрации США возникли разногласия относительно способа решения конфликта на Украине. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Споры идут вокруг возможности переговоров между Украиной и Россией.

По данным источников издания, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призывает усилить давление на Украину с целью посадить ее за стол переговоров, так как уверен, что Вооруженные силы Украины исчерпали наступательный потенциал. Против выступают советники президента Джо Байдена, которые считают, что любая пауза в боевых действиях идет на пользу России.

Ранее Байден допустил завершение конфликта при выводе войск России из страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Он отметил, что не закрывал дверь диалога с Москвой.