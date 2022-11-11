Во Франции усомнились в необходимости продолжать антироссийские санкции

Французский политик Асселино усомнился в необходимости продолжать антироссийские санкции

Необходимость продолжения санкционной политики в отношении России на фоне снижения уровня жизни во Франции вызывает сомнения. Об этом написал лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино на своей странице в Twitter.

«Стоит ли продолжать санкции против России?» — спросил в своем посте Асселино.

Политик также указал на ухудшение условий обучения во французских образовательных учреждениях: в детском саду в Лимей-Бреване температура в помещениях опустилась до 10 градусов по Цельсию, а в классах школы Пуше в Руане — до 12,5 градуса тепла при влажность 68 процентов, в других школах Руана — до 11 градусов. Асселино напомнил, что в Авиньоне один колледж вообще пришлось закрыть по причине нехватки средств на отопление.

Ранее Европе предрекли невообразимый кризис из-за цен на топливо. По словам японского экономиста Кадзухико Фудзи, ЕС придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь оказавшимся в долгах электроэнергетическим компаниям. Эксперт считает, что все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.