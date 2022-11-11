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09:04, 11 ноября 2022Путешествия

В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 21 ноября

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 21 ноября. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, в очередной раз ограничения коснулись полетов в 11 воздушных гаваней страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом в ведомстве посоветовали авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием авиагаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в ноябре правительство рассматривает законопроект, предлагающий введение запрета на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Уточняется, что проект направлен на предотвращение угроз для безопасности полетов и обеспечения транспортной связанности территории России.

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Валентина Процкова
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