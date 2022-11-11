Поддерживавший скорбящих на кладбище людей кот погиб под машиной

Metro: в Дорсете погиб кот по кличке Бендж, который поддерживал скорбящих на кладбище

В Дорсете, Великобритания, погиб кот, который приходил на кладбище и поддерживал скорбящих по умершим родным и близким. Об этом сообщает Metro со ссылкой на личную страницу хозяйки кота в сети.

Владелица бенгальского кота по кличке Бендж Трейси Фуллер Жакс тяжело переживает смерть любимца. Она рассказала, что животное сбила машина, когда оно отправилось на очередную прогулку по городу. У женщины осталось еще четыре кота, но она утверждает, что никто не заменит ей Бенджа.

По словам Жакс, она находит утешение в историях, которые про ее питомца рассказывают местные жители. «Я знала, что он был популярен, но никогда не подозревала насколько», — удивилась она. Оказалось, что Бендж регулярно посещал офисы, склады и спортивные залы, где общался с людьми: ласкался, облизывал их лица и дружелюбно мяукал. «Бенджи часто приходил в наши офисы, и общение с ним всегда было радостью. Он был красивым, нежным и таким ласковым; он прижимался ко мне и лизал мне лицо, когда я брала его на руки», — вспоминает работница офиса.

Персональный тренер Джеймс Бисон поделился с Жакс видео, на котором видно, как Бендж сидит у него на плечах. Он написал, что у питомца была кличка «Кот из спортзала». Другая местная жительница, Аманда Лилли, рассказала, как однажды пришла навестить могилу близкой подруги Лиззи на кладбище. Умершая очень любила котов, и, стоя перед ее памятником, Лилли вспоминала об этом. В какой-то момент она услышала громкое мурлыканье, обернулась и увидела Бенджа. Он же запрыгнул девушке на плечо, начал ласкаться, а потом слез и лег на могилу. «Я была так счастлива и восприняла это как знак от Лиззи, что все в порядке», — призналась Лилли.

Жакс объяснила, что хочет развеять прах кота над кладбищем, поскольку он практически работал там, поддерживая горюющих. Узнав о желании женщины, соседи предложили поставить Бенджу памятник, чтобы его дух всегда оставался с теми, кому тяжело.

Ранее сообщалось, что любительница кладбищ из Лондона, Великобритания, посетила 200 похорон незнакомых людей после того, как случайно забрела на отпевание в церковь 10 лет назад. Знакомство 56-летней Джин Тренд-Хилл с кладбищами и похоронными процессиями началось со смерти ее родителей.