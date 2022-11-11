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19:23, 11 ноября 2022Экономика

В России сочли предвзятым отзыв статуса страны с рыночной экономикой

Минэкономразвития сочло предвзятым отзыв США у РФ статуса страны с рыночной экономикой
Министерство торговли США в Вашингтоне.

Министерство торговли США в Вашингтоне.. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Минэкономразвития сочло предвзятым отзыв США у России статуса страны с рыночной экономикой. Об этом сообщает ТАСС.

«Это предвзятое и сугубо политическое решение», — заявили в ведомстве, отметив, что всего полгода назад Минторг США подтвердил, что экономика России остается рыночной. Минэкономразвития при этом не исключило, что «будут задействованы процедуры разрешения споров».

В министерстве указали, что решение Вашингтона нелогично, в частности, потому что «нерыночность» определяется обстоятельствами, созданными самими США. Отмечается, что для практического применения этого решения требуется, чтобы на рынок США поставлялись российские товары, а экспорт к данному моменту почти остановлен беспрецедентными санкциями.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение американского Минторга противоречит логике. Он также указал, что Вашингтон ответственен за дисбалансы на мировых рынках. Кризисы вызваны множеством нелегитимных барьеров, обвинил США посол.

10 ноября США лишили российскую экономику статуса рыночной. Теперь Минторг страны не станет оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году.

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Алина Гончарова
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