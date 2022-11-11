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02:47, 11 ноября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о подготовке банковской системы к блэкауту

«Страна»: украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии

Фото: Pixabay

Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии, об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на циркуляр Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что в документе рассматриваются сценарии, при которых сбои в подаче электричества в регионах страны могут продлиться от нескольких суток до месяца.

Циркуляр рассчитан на финансовые организации, являющиеся системно важными, в настоящее время таких структур 14. На случай блэкаута они должны закупить и установить резервные источники электропитания.

НБУ предписал оповещенным банкам обзавестись дизельными электростанциями и топливом для функционирования центров обработки данных с запасом на неделю и постоянным пополнением.

Ранее, 7 ноября, глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, и призвал готовиться к блэкауту в стране.

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Марина Совина
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