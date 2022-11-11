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00:18, 11 ноября 2022Мир

Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн

CNN анонсировал первую публичную встречу Буша с Зеленским в режиме онлайн
Джордж Буш

Джордж Буш. Фото: РИА Новости

Бывший американский президент Джордж Буш проведет первую публичную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, анонсировал телеканал CNN со ссылкой на институт Джорджа Буша.

Как уточнили источники, политики побеседуют онлайн. Мероприятие пройдет на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины, уточнили в институте.

Управляющий директор по глобальной политике института Дэвид Крамер подчеркнул, что это станет первой публичной встречей Буша и Зеленского, хотя они уже проводили закрытые переговоры ранее в 2022 году. «Мероприятие в Далласе будет открытым и пройдет на фоне вопросов о желании республиканской партии бывшего президента продолжать поддержку Украины», — добавил он.

В мае Зеленский пригласил Буша в Киев. Он побеседовал с американским экс-президентом по видеосвязи.

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Марина Совина
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