Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн

CNN анонсировал первую публичную встречу Буша с Зеленским в режиме онлайн

Бывший американский президент Джордж Буш проведет первую публичную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, анонсировал телеканал CNN со ссылкой на институт Джорджа Буша.

Как уточнили источники, политики побеседуют онлайн. Мероприятие пройдет на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины, уточнили в институте.

Управляющий директор по глобальной политике института Дэвид Крамер подчеркнул, что это станет первой публичной встречей Буша и Зеленского, хотя они уже проводили закрытые переговоры ранее в 2022 году. «Мероприятие в Далласе будет открытым и пройдет на фоне вопросов о желании республиканской партии бывшего президента продолжать поддержку Украины», — добавил он.

В мае Зеленский пригласил Буша в Киев. Он побеседовал с американским экс-президентом по видеосвязи.