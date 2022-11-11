Сенатор назвал отличие России от западных стран

Сенатор Косачев заявил, что Запад пытается устроить модель мира с центром силы

Запад пытается устроить модель мира с центром силы, в отличие от России, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Знаете, в чем принципиальная разница между Западом и нами? Запад пытается устроить модель, где есть центр силы и все остальные ему подчинены. И они очень боятся того, что если они проиграют, то в мире возникнет другой центр силы, в силе, не знаю, Китая, России, кого-то еще, и они уже будут ему подчинены», — сказал сенатор.

Россия, по его словам, не ставит задачу создания альтернативного центра силы. В теоретическом многополярном мире, считает политик, будет комфортно всем странам в равной степени. Описание модели будущего мироустройства так, чтобы она оказалась привлекательной для всех, в том числе и для Запада, является своеобразным «интеллектуальным вызовом» для России, объяснил сенатор.

При этом Косачев считает, что Запад нельзя исключать из дискуссий по поводу многополярного мира. «Но в конечном итоге мы должны доказать этому коллективному Западу, что его видение мира с единственным центром силы тупиковое», — заключил он.

Ранее Косачев, комментируя заявление США о готовности руководства Киева к переговорному процессу с Москвой, подчеркнул, что отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве, а также подтвержден соответствующим указом президента страны Владимира Зеленского.