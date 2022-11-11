В Совфеде ответили на заявление США о готовности Украины к переговорам с Россией

Сенатор Косачев опроверг заявление США о готовности Украины к переговорам с Россией

Отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве, а также подтвержден соответствующим указом президента страны Владимира Зеленского. Так на заявление США о готовности руководства Киева к переговорному процессу с Россией ответил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, Соединенные Штаты разыгрывают «нехитрую трехходовку». «Сначала запретить Зеленскому любые переговоры, затем заставить пошевелить в их пользу губами украинскую марионеточную куклу, и уже затем возложить всю ответственность за срыв переговоров на Россию», — подчеркнул Косачев.

Власти США продолжают пользовать Украину в своих целях. «История учит только тому, что она ничему не учит», — заключил парламентарий.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. Он отметил, что Украина видит завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда показывает те же самые настроения, которым сопутствует «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре».