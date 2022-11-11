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07:01, 11 ноября 2022Бывший СССР

В области Украины повредили объект критической инфраструктуры

Глава Винницкой области Украины Борзов: 11 ноября поврежден важный объект инфраструктуры

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Глава Винницкой области Украины Сергей Борзов заявил, что в регионе повредили объект критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Борзов рассказал, что 11 ноября в регионе началось с тревоги. Он заявил о повреждении одного из объектов критической инфраструктуры области.

«Жертв нет. Работают спасательные службы», — сообщил глава Винницкой области.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Это Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Черкасская и Полтавская области страны.

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Марина Совина
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