В области Украины повредили объект критической инфраструктуры

Глава Винницкой области Украины Борзов: 11 ноября поврежден важный объект инфраструктуры

Глава Винницкой области Украины Сергей Борзов заявил, что в регионе повредили объект критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Борзов рассказал, что 11 ноября в регионе началось с тревоги. Он заявил о повреждении одного из объектов критической инфраструктуры области.

«Жертв нет. Работают спасательные службы», — сообщил глава Винницкой области.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Это Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Черкасская и Полтавская области страны.

