Рогозин заявил о доверии к Суровикину

Рогозин заявил, что доверяет Суровикину после решения о переброске войск из Херсона

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что доверяет командующему группировкой генералу армии Сергею Суровикину, принявшему решение перебросить российские войска с правого берега Днепра на херсонском направлении. Его слова передает РИА Новости.

Сам Рогозин сейчас находится в зоне проведения спецоперации и возглавляет группу военных советников, оказывающих военно-техническую поддержку подразделениям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Экс-глава «Роскосмоса» признался, что знает Суровикина лично. По словам Рогозина, они тесно взаимодействовали, у них полное взаимопонимание.

«Суровикин — настоящий генерал. Если он считает, что это необходимо, как бы это ни выглядело крайне печально для многих наших там политических обозревателей, ну я склонен доверять», — пояснил он.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным.