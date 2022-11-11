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20:31, 11 ноября 2022Россия

Рогозин заявил о доверии к Суровикину

Рогозин заявил, что доверяет Суровикину после решения о переброске войск из Херсона

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что доверяет командующему группировкой генералу армии Сергею Суровикину, принявшему решение перебросить российские войска с правого берега Днепра на херсонском направлении. Его слова передает РИА Новости.

Сам Рогозин сейчас находится в зоне проведения спецоперации и возглавляет группу военных советников, оказывающих военно-техническую поддержку подразделениям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Экс-глава «Роскосмоса» признался, что знает Суровикина лично. По словам Рогозина, они тесно взаимодействовали, у них полное взаимопонимание.

«Суровикин — настоящий генерал. Если он считает, что это необходимо, как бы это ни выглядело крайне печально для многих наших там политических обозревателей, ну я склонен доверять», — пояснил он.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным.

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Анна Щербакова
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