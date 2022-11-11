24 слона лишили жителей деревни ликера и пьяные уснули в лесу

Deccan Herald: в Индии 24 слона выпили забродивший отвар для ликера и пьяные уснули в лесу

Жители деревни в районе Кеонджхар, индийский штат Одиша, обнаружили в лесу 24 пьяных слона, которые выпили забродивший отвар и уснули, лишив их ликера. Об этом сообщает Deccan Herald.

Индийцы готовили отвар для местного ликера под названием «махуа» и оставили его в больших горшках, чтобы тот настоялся. «Мы пришли в лес около шести утра, чтобы приготовить ликер, и обнаружили, что все горшки разбиты, жидкости в них нет», — рассказывают жители. По их словам, рядом с разбитыми сосудами спали девять самцов, шесть самок и девять детенышей слонов.

Жители деревни попытались разбудить млекопитающих, но не смогли. Они обратились к сотрудникам лесного департамента. Им удалось разбудить слонов с помощью барабанов. К 10 утра животные ушли в глубь леса. «Может быть, они просто отдыхали там», — предположил один из сотрудников.

Ликер «махуа» — это индийский алкогольный напиток. Для его производства используются цветы мадуки длиннолистной, дерева, распространенного в лесах Северной Индии.

Ранее сообщалось, что стадо слонов пришло в индийскую деревню, чтобы отомстить людям за убийство годовалого слоненка. 44 слона затоптали мужчину, который пас скот.