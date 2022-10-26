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16:17, 26 октября 2022Из жизни

44 слона пришли мстить людям за убийство слоненка

В Индии стадо слонов затоптало мужчину, чтобы отомстить за убийство слоненка

Фото: Unsplash

Стадо слонов пришло в деревню вблизи индийского города Корба, штат Чхаттисгарх, чтобы отомстить людям за убийство годовалого слоненка. Об этом сообщает Newsweek.

44 слона зашли в одну из деревень и затоптали Питавара Сингха, который пас скот. В результате мужчина погиб. Кроме того, в течение двух дней стадо повредило почти девять гектаров посадок.

На ферме местные власти обнаружили тело слоненка, которое было захоронено и прикрыто листвой. Владельца фермы задержали. Неизвестно, имел ли он прямое отношение к убийству слоненка.

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«Без сомнения, стадо совершило карательное действие в отношении человека, который убил их слоненка. Они искали его или находившихся рядом людей, чтобы отомстить», — заявил адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр.

МакНэйр подчеркнул, что слоны невероятно умны и обладают хорошей памятью. По его словам, инцидент показывает, что у слонов развит инстинкт защиты молодого поколения и лояльности по отношению к другим участникам стада.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий слон разгромил плантацию рядом с домом супружеской пары и затоптал 45-летнюю женщину. Женщина оказалась прямо перед агрессивным животным и была убита на месте.

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Алиса Дмитриева
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