Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Слон разгромил банановую плантацию и убил жену ее хозяина

United News of India: дикий слон убил 45-летнюю женщину и разгромил банановую плантацию

Фото: Günter Lenz / Globallookpress.com

В Индии дикий слон разгромил плантацию рядом с домом супружеской пары и затоптал 45-летнюю женщину. Об этом сообщает United News of India.

Нападение произошло в деревне Кавундиккал, штат Керала, недалеко от заповедника Аттаппади. Около двух часов ночи в четверг, 28 июля, фермер по имени Севараман и его жена Маллесвари услышали шум, доносившийся с банановой плантации рядом с их домом. Супруги вышли посмотреть, в чем дело, и в этот момент на них бросился слон.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Женщина оказалась прямо перед агрессивным животным и была убита на месте. Хозяин фермы остался невредим. Рядом с деревней находился лагерь сотрудников лесной службы, которых направили в район после сообщения о появлении там стада из восьми диких слонов. Один из этих слонов, по всей видимости, и напал на женщину.

Утром сотрудникам службы удалось оттеснить стадо обратно на территорию заповедника. Тело женщины доставили в ближайшую больницу для вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике пять человек погибли после столкновения со стадом диких слонов. Агрессивные животные набросились на фермеров, работавших в поле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
В России задумали ввести квоты на патриотическую музыку в эфире
В Херсоне сообщили о серии ударов ВСУ в районе Каховской ГЭС
На концерте Дуа Липы пострадало несколько человек
В Германии предложили использовать «Северный поток-2»
Модель обвинила власти Испании в краже ее фото для бодипозитивного постера
Британия отказала Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту
Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Ценам на газ в Европе предрекли рекордный рост
Поставки компьютеров упали до рекордного уровня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.