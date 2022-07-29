Слон разгромил банановую плантацию и убил жену ее хозяина

United News of India: дикий слон убил 45-летнюю женщину и разгромил банановую плантацию

В Индии дикий слон разгромил плантацию рядом с домом супружеской пары и затоптал 45-летнюю женщину. Об этом сообщает United News of India.

Нападение произошло в деревне Кавундиккал, штат Керала, недалеко от заповедника Аттаппади. Около двух часов ночи в четверг, 28 июля, фермер по имени Севараман и его жена Маллесвари услышали шум, доносившийся с банановой плантации рядом с их домом. Супруги вышли посмотреть, в чем дело, и в этот момент на них бросился слон.

Женщина оказалась прямо перед агрессивным животным и была убита на месте. Хозяин фермы остался невредим. Рядом с деревней находился лагерь сотрудников лесной службы, которых направили в район после сообщения о появлении там стада из восьми диких слонов. Один из этих слонов, по всей видимости, и напал на женщину.

Утром сотрудникам службы удалось оттеснить стадо обратно на территорию заповедника. Тело женщины доставили в ближайшую больницу для вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике пять человек погибли после столкновения со стадом диких слонов. Агрессивные животные набросились на фермеров, работавших в поле.

