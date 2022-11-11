Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:00, 11 ноября 2022Экономика

Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля

Экономист Джиоев: рубль вопреки ожиданиям ведет себя спокойно, хотя должен укрепляться

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рубль вопреки ожиданиям ведет себя спокойно, хотя должен укрепляться. Такое мнение высказал финансовый аналитик Александр Джиоев. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«С рублем ничего не происходит, национальная валюта ведет себя весьма спокойно и торгуется в узком коридоре 61-62 рублей за доллар. Это весьма странно, так как ситуация на товарно-сырьевых рынках и состояние платежного баланса страны указывают на то, что рубль должен укрепляться», — высказался специалист.

При этом нефтяное эмбарго на российскую нефть, которое начнет действовать с 5 декабря, пока не является фактором, который мог бы повлиять на рубль, подчеркнул Джиоев. «Морские поставки российской нефти весьма стабильны и находятся на уровне января-февраля 2022 года», — указал финансовый аналитик.

Ранее заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов оценил перспективы параллельного импорта в России. По мнению эксперта, его объемы по итогам 2022 года в Россию может превысить 15 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
В России обвинили США в нелогичном решении
В США обеспокоились возможным отказом Европы от санкций против России
Россияне раскрыли суммы своих импульсивных покупок
Володин раскритиковал политическую систему США после выборов в Конгресс
Байден назвал обязательное условие для окончания конфликта на Украине
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Украина получила от Польши станции спутникового интернета
Роднина обратилась к поспорившим о звании лучшей гимнастки Латыниной и Хоркиной
В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ и детских садов
Жена священника поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем в соцсети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.