В поведении энергокомпаний нашли угрозу европейской экономике

Reuters: ЕЦБ нашел угрозу для экономики в использовании деривативов энергокомпаниями

Европейский центральный банк (ЕЦБ) нашел угрозу для экономики в поведении европейских энергетических компаний из-за их решения использовать производные финансовые инструменты (деривативы) для защиты от колебания цен на энергоресурсы. Об этом пишет Reuters.

Поводом для первого крупного расследования ЕЦБ использования деривативов энергокомпаниями стала ситуация с немецкой Uniper, которая сейчас проходит процедуру национализации из-за убытков в размере 40 миллиардов евро за девять месяцев года в связи с прекращением поставок российского газа. Она, как и другие компании в отрасли, использовала деривативы для хеджирования рисков на десятки миллиардов евро, что в разы превышало стоимость фактически проданных энергоресурсов.

Дериватив — договор, по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Можно предположить, что речь идет о таких видах деривативов, как фьючерсы или маржируемый опцион, поскольку источники агентства говорят о гарантийном обеспечении, наличие которого характерно именно для этих инструментов.

Денежное обеспечение необходимо для гарантии, что фьючерсные или опционные сделки не сорвутся из-за ценовых колебаний. Если эти колебания будут слишком сильными, одной из сторон может не хватить уже имеющегося обеспечения, а значит, его не хватит и брокеру для исполнения обязательств перед биржей. Поскольку брокерами часто выступают именно банки, существует риск, что они начнут нести убытки из-за роста торговли деривативами со стороны энергокомпаний. В этом случае неизбежно вмешательство центробанков, которые вынуждены будут предоставлять финансовым организациям ликвидность.

ЕЦБ беспокоит, что энергокомпании де-факто выступали в роли трейдеров, торгуя деривативами. При этом за ними не осуществлялось должного надзора, как в случае с банками, которые обязаны хранить резервы на возможные потери. В свою очередь федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) подчеркнуло, что любая из компаний, которая осуществляет подобную деятельность без соответствующей финансовой лицензии, нарушает закон.

Reuters отмечает, что многие политики в Брюсселе предлагают распространить жесткие правила контроля, применяемые к банкам, на энергетические компании, торгующие деривативами, чтобы выявлять спекулятивную торговлю. Таким образом власти хотят предотвратить «распространение рисков из реальной экономики на финансовый сектор».

Представителям ЕЦБ также предстоит выяснить, усугубило ли использование немецкой Uniper деривативов ее финансовое положение. Компания заявила, что произвела ряд списаний и корректировок, включая списание деривативов на сумму 3 миллиарда евро и убыток в размере 9 миллиардов евро от деривативов, используемых для хеджирования. Сейчас компания работает над реструктуризацией газового портфеля, стремясь минимизировать риски, и делает ставку в том числе на сжиженный природный газ (СПГ).