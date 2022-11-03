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11:22, 3 ноября 2022Экономика

Немецкий гигант сообщил о полном прекращении поставок газа из России

Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Поставки газа из России для немецкого энергоконцерна Uniper полностью прекращены, говорится в отчете компании.

Гигант сообщил также об убытке за девять месяцев текущего года в размере около 40 миллиардов евро: около 10 миллиардов уже реализовано, 31 миллиард прогнозируется в будущем. Финансовые сложности предприятия связаны преимущественно именно с газовым бизнесом, на котором сказалась высокая стоимость замещения поставок из России, сократившихся в период между 14 июня и 30 сентября.

«Негативное влияние было усугублено в третьем квартале 2022 года с полным прекращением любых поставок. Чтобы выполнить обязательства по контрактам с клиентами, Uniper вынуждена была закупать газ на спотовом рынке по высоким ценам», — отмечается в сообщении.

Сейчас компания работает над реструктуризацией газового портфеля, стремясь минимизировать риски, и делает ставку в том числе на сжиженный природный газ (СПГ).

Сложности Uniper потребовали вмешательства со стороны властей ФРГ. 99 процентов акций будет национализировано. В конце октября СМИ узнали, что правительство намерено дополнительно выделить 40 миллиардов евро на спасение энергоконцерна — предыдущего пакета помощи оказалось недостаточно.

«Газпром», традиционно поставлявший газ Uniper, в свою очередь в начале ноября отчитался о серьезном прекращении поставок газа в дальнее зарубежье — на 40 процентов в первые 10 месяцев года. Добыча российской компании также упала — на 18,6 процента.

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Платон Щукин
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