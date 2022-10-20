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15:49, 20 октября 2022Экономика

Германия выделит 40 миллиардов евро «сломленному газовому гиганту»

Handelsblatt: Германия панирует выделить еще 40 миллиардов евро Uniper

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Немецкие власти планируют дополнительно выделить 40 миллиардов евро на спасение энергоконцерна Uniper, узнал Handelsblatt.

Второго пакета помощи, принятого в сентябре, оказалось недостаточно для «сломленного газового гиганта», отмечает издание. Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии около 12,3 миллиарда евро. Руководство Uniper обвинило в этом Россию, заявив, что подаст в суд на «Газпром».

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В сентябре стало известно, что Германия национализирует энергогиганта. Юридическая процедура перехода компании государству продлится три месяца. Летом власти Германии говорили, что общая сумма инвестиций не будет превышать 10 миллиардов евро.

В августе Uniper полностью использовав кредитную линию в 9 миллиардов евро от немецкого государственного банка KfW, запросила ее расширение еще на 4 миллиарда евро. По мнению аналитиков, концерн теряет 30 миллионов евро в день из-за ограничения поставок российского газа.

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Платон Щукин
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