Германия выделит 40 миллиардов евро «сломленному газовому гиганту»

Handelsblatt: Германия панирует выделить еще 40 миллиардов евро Uniper

Немецкие власти планируют дополнительно выделить 40 миллиардов евро на спасение энергоконцерна Uniper, узнал Handelsblatt.

Второго пакета помощи, принятого в сентябре, оказалось недостаточно для «сломленного газового гиганта», отмечает издание. Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии около 12,3 миллиарда евро. Руководство Uniper обвинило в этом Россию, заявив, что подаст в суд на «Газпром».

В сентябре стало известно, что Германия национализирует энергогиганта. Юридическая процедура перехода компании государству продлится три месяца. Летом власти Германии говорили, что общая сумма инвестиций не будет превышать 10 миллиардов евро.

В августе Uniper полностью использовав кредитную линию в 9 миллиардов евро от немецкого государственного банка KfW, запросила ее расширение еще на 4 миллиарда евро. По мнению аналитиков, концерн теряет 30 миллионов евро в день из-за ограничения поставок российского газа.