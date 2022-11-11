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12:26, 11 ноября 2022Ценности

Блогерша назвала три устаревшие вещи в женском гардеробе

Специалист по этикету Софи назвала толстовку устаревшей вещью в женском гардеробе

Кадр: @elegancebysophies

Специалист по этикету Софи назвала три устаревшие вещи в женском гардеробе. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В первую очередь пользовательница сети с никнеймом @elegancebysophies, чей блог насчитывает 16,3 тысячи подписчиков, посоветовала отказаться от толстовок и пуховиков. Данная одежда смотрится не элегантно, считает эксперт. Также она призвала зрителей перестать носить футболки с рисунками.

Подписчики поблагодарили Софи за советы в комментариях. «Я полностью согласна с вашими рекомендациями», «Люблю твои видео. Мне всего 16 лет, но я стараюсь быть настолько элегантной, насколько это возможно», «Да, все эти вещи повседневные и простые», «Эта женщина только что оклеветала весь мой гардероб», — высказывались они.

В то же время одна из подписчиц выразила негодование по поводу рекомендаций юзерши. «Так, что вы предлагаете для похода за продуктами надеть коктейльное платье?» — спросила она. Однако Софи ответила, что для этого она носит обычные брюки и кашемировую рубашку.

В октябре редакторы журнала Grazia перечислили устаревшие модели зимних шапок. Так, в список попали головные уборы с меховыми помпонами, броским дизайном и неоновых цветов. Данные модели зрительно дешевят образ, заявляют эксперты.

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Мария Винар
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