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Названы устаревшие модели зимних шапок

Редакторы Grazia заявили, что зимние шапки с меховыми помпонами утратили актуальность

Фото: Shutterstock

Редакторы журнала Grazia назвали устаревшие модели зимних шапок. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь в список попали шапки с меховыми помпонами, броским дизайном и неоновых цветов. Данные модели зрительно дешевят образ, заявляют эксперты.

Помимо прочего, в перечне антитрендов оказались шапки крупной вязки, а также в спортивном стиле. Отмечается, что ранее многие люди часто сочетали вторые варианты с повседневной одеждой. Однако на данный момент подобная комбинация утратила актуальность.

В заключение авторы материала обратили внимание читательниц на бесформенные модели и шапку-чалму. Упомянутые варианты являются непрактичными, смотрятся неопрятно и добавляют лишний объем образу в целом, утверждают специалисты.

Ранее в октябре редакторы портала Woman's Day перечислили самые модные головные уборы на осень 2022 года. Так, среди актуальных моделей эксперты отметили береты, бини и фуражки в морском стиле.

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Мария Винар
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