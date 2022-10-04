Названы самые модные модели шапок на осень 2022 года

Редакторы Woman's Day назвали берет самым модным головным убором на осень 2022 года

Редакторы портала Woman's Day назвали самые модные головные уборы на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в список попали береты и бини (вязаная или тканевая шапка без завязок, которая плотно обхватывает голову — прим. Ленты.ру). В первом случае эксперты отметили, что подобный вариант будет отлично смотреться на обладательницах коротких волос.

Помимо прочего, в перечне актуальных моделей шапок также оказалась фуражка в морском стиле. По мнению специалистов, ее стоит носить с объемными шубами или пальто. Вдобавок фуражку можно сочетать с крупными серьгами и красной помадой.

В заключение авторы материала отметили шапку с помпоном. В данном осеннем сезоне особенно популярны варианты крупной вязки с широким отворотом, пояснили журналисты.

В августе стало известно, что повязка для волос, которая была особенно популярна в 2000-х, вновь вернулась в моду. Известно, что одной из знаменитостей, которые задали тренд, стала актриса и модель Никола Пельтц. Папарацци запечатлели манекенщицу с мужем Бруклином Бекхэмом в Беверли-Хиллз. Она надела темную футболку, ярко-зеленую миди-юбку и туфли на платформе, черную повязку для волос и широкие солнцезащитные очки.

