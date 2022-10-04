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Названы самые модные модели шапок на осень 2022 года

Редакторы Woman's Day назвали берет самым модным головным убором на осень 2022 года

Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Редакторы портала Woman's Day назвали самые модные головные уборы на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в список попали береты и бини (вязаная или тканевая шапка без завязок, которая плотно обхватывает голову — прим. Ленты.ру). В первом случае эксперты отметили, что подобный вариант будет отлично смотреться на обладательницах коротких волос.

Помимо прочего, в перечне актуальных моделей шапок также оказалась фуражка в морском стиле. По мнению специалистов, ее стоит носить с объемными шубами или пальто. Вдобавок фуражку можно сочетать с крупными серьгами и красной помадой.

В заключение авторы материала отметили шапку с помпоном. В данном осеннем сезоне особенно популярны варианты крупной вязки с широким отворотом, пояснили журналисты.

В августе стало известно, что повязка для волос, которая была особенно популярна в 2000-х, вновь вернулась в моду. Известно, что одной из знаменитостей, которые задали тренд, стала актриса и модель Никола Пельтц. Папарацци запечатлели манекенщицу с мужем Бруклином Бекхэмом в Беверли-Хиллз. Она надела темную футболку, ярко-зеленую миди-юбку и туфли на платформе, черную повязку для волос и широкие солнцезащитные очки.

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Мария Винар
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