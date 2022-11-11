Представлен новый снимок Туманности Конус

Европейская южная обсерватория представила снимок Туманности Конус

Европейская южная обсерватория (ESO) по случаю своего 60-летия представила новый снимок диффузной Туманности Конус, полученный с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чили. Пресс-релиз опубликован на сайте астрономической организации.

Туманность Конус, обнаруженная в конце XVIII века астрономом Уильямом Гершелем, является частью более крупной области звездообразования NGC 2264 в созвездии Единорога. NGC 2264 — это рассеянное звездное скопление, которое постепенно разрушает газо-пылевое облако, из которого сформировалось. Характерной чертой Туманности Конус, удаленной от Земли на 2500 световых лет, служит «столб», образованный темной поглощающей туманностью длиной около семи световых лет и направленный в сторону от ярких звезд.

Подобная структура, как правило, образуется в гигантских облаках холодного молекулярного газа и пыли, где формируются новые звезды. Новорожденные ярко-голубые светила испускают звездные ветры и интенсивное ультрафиолетовое излучение, что способствует «выдуванию» материала из окрестностей. При этом газ и пыль, находящиеся вдалеке от молодых звезд, сжимаются в плотные, темные и протяженные столбообразные формы.

На изображении, полученном с помощью спектрографа FORS2 на VLT, газообразный водород слабой эмиссионной туманности, находящейся позади «столба», представлен синим цветом, а газообразная сера — красным. Водород ионизирован ярчайшей звездой NGC 2264 — S Единорога. Из-за фильтров бело-голубые звезды приобрели золотистый оттенок.

Снимок был сделан в рамках программы ESO Cosmic Gems, инициативы по получению интересных, интригующих или визуально привлекательных космических объектов в просветительских целях. При этом используется время телескопа, которое нельзя потратить на научные наблюдения.