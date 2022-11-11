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09:15, 11 ноября 2022Россия

В сети появилось видео боя 1-й Славянской бригады в ДНР

В сети появилось видео боя 1-й Славянской бригады на авдеевском направлении

В сети появилось видео боя военных второго батальона 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) во время наступления на авдеевском направлении. Его опубликовало РИА Новости.

На снятых с беспилотника кадрах можно увидеть, как штурмовая группа военнослужащих НМ ДНР цепью проходит вдоль обочины трассы к позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятавшихся в водосточных трубах под дорогой.

Алевтина Запольская
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