В сети появилось видео боя 1-й Славянской бригады в ДНР

В сети появилось видео боя 1-й Славянской бригады на авдеевском направлении

В сети появилось видео боя военных второго батальона 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) во время наступления на авдеевском направлении. Его опубликовало РИА Новости.

На снятых с беспилотника кадрах можно увидеть, как штурмовая группа военнослужащих НМ ДНР цепью проходит вдоль обочины трассы к позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятавшихся в водосточных трубах под дорогой.