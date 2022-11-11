Минфин запланировал увеличить российский госдолг до уровня не выше 20 процентов ВВП

В ближайшие пять лет государственный долг России будет увеличиваться, однако не превысит уровня 20 процентов ВВП. Такой показатель назван в плане деятельности Министерства финансов на 2022–2027 годы, с которым ознакомились «Ведомости».

Год назад в документе, посвященном периоду 2021-2026 годов, речь шла о повышении заимствований до 22 процентов от ВВП, так что можно говорить об ужесточении политики ведомства.

В текущих планах — довести уровень госдолга до 29,9 триллиона рублей (17,5 процента ВВП) к 2025 году, чтобы на внутренний долг приходилось 25 триллионов, а на внешний — 4,9 триллиона. В 2021-м показатель составлял 20,9 триллиона рублей (16 процентов ВВП), из которых на заимствования внутри страны приходилось 16,5 триллиона. Таким образом, увеличение госдолга предполагается обеспечить за счет внутренних резервов.

В 2023 году в планах нарастить показатель до 25,4 триллиона рублей (16,9 процента ВВП, внутренний долг — 20,7 триллиона), в 2024-м — до 27,7 триллиона рублей (17,3 процента, 22,8 триллиона). По состоянию на конец октября внутренний госдолг России составляет 16,2 триллиона рублей, внешний — 56,6 миллиарда (3,1 триллиона рублей по курсу Центробанка).

Госзаимствования в ближайшие годы должны стать основными источниками покрытия дефицита бюджета. В следующем он запланирован с дефицитом 2,9 триллиона рублей, в 2024-м — 2,2 триллиона, в 2025-м — 1,3 триллиона. При этом доля трат на обслуживание долга не должна превышать 7 процентов от общего объема расходов в 2023 году и 7,5 процента — в 2024-м.

Ранее на этой неделе Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли в 2023-2025 годах. Предполагается, что в следующие три года эти меры принесут в бюджет дополнительно до двух триллионов рублей.