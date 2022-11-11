Эксперт предупредила о побочном эффекте окрашивания волос известными средствами
Окрашивание волос краской после хны может сделать волосы зелеными, предупредила россиян колорист, мастер по восстановлению волос Альбина Гаджагаева. Она рассказала «Ленте.ру» о побочном эффекте после окрашивания известными и дешевыми средствами.
По ее словам, у многих ее клиентов бытует мнение, что хна и басма приносят только пользу ослабленным волосам, к тому же окрашивают их натуральными пигментами. Это спорное утверждение, уверена Гаджагаева. Эксперт пояснила, что хну и басму можно использовать только для жирных волос, так они будут меньше загрязняться. Хна сушит волосы из-за содержания кислот и дубинных веществ, поэтому тем, у кого волосы сухие или нормальные, не стоит использовать этот краситель.
При частом использовании хна и басма нарушают защитный слой волос, делают их тусклыми и ломкими. Из-за этого волосы начинают сечься не только на кончиках, но и по всей длине
Хна и басма являются стойкими красителями, но использовать их лучше только людям с темными волосами, добавила Гаджагаева. По ее словам, хна быстро и прочно проникает в клетки волос, и убрать пигмент при следующем окрашивании будет трудно.
Окрашивание после хны и басмы считается сложным, и не каждый мастер может справиться с такой задачей. Например, если женщина когда-либо наносила на волосы зеленую хну, в том числе в качестве маски, а потом решилась на осветление волос, она должна быть готовой к непредсказуемому исходу. Волосы могут стать зелеными несмотря на то, что мастер подобрал правильные технику и формулу для окрашивания, предупредила мастер по восстановлению волос.
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