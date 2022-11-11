Эксперт предупредила о побочном эффекте окрашивания волос известными средствами

Колорист Альбина Гаджагаева предупредила, что хна может сделать волосы зелеными

Окрашивание волос краской после хны может сделать волосы зелеными, предупредила россиян колорист, мастер по восстановлению волос Альбина Гаджагаева. Она рассказала «Ленте.ру» о побочном эффекте после окрашивания известными и дешевыми средствами.

По ее словам, у многих ее клиентов бытует мнение, что хна и басма приносят только пользу ослабленным волосам, к тому же окрашивают их натуральными пигментами. Это спорное утверждение, уверена Гаджагаева. Эксперт пояснила, что хну и басму можно использовать только для жирных волос, так они будут меньше загрязняться. Хна сушит волосы из-за содержания кислот и дубинных веществ, поэтому тем, у кого волосы сухие или нормальные, не стоит использовать этот краситель.

При частом использовании хна и басма нарушают защитный слой волос, делают их тусклыми и ломкими. Из-за этого волосы начинают сечься не только на кончиках, но и по всей длине Альбина Гаджагаева мастер по восстановлению волос

Хна и басма являются стойкими красителями, но использовать их лучше только людям с темными волосами, добавила Гаджагаева. По ее словам, хна быстро и прочно проникает в клетки волос, и убрать пигмент при следующем окрашивании будет трудно.

Окрашивание после хны и басмы считается сложным, и не каждый мастер может справиться с такой задачей. Например, если женщина когда-либо наносила на волосы зеленую хну, в том числе в качестве маски, а потом решилась на осветление волос, она должна быть готовой к непредсказуемому исходу. Волосы могут стать зелеными несмотря на то, что мастер подобрал правильные технику и формулу для окрашивания, предупредила мастер по восстановлению волос.

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