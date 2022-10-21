Женщинам дали простые советы по сохранению красоты волос в холода

Трихолог Наталья Щеплева: в холода женщинам нужно полностью прятать волосы под шапку

Осенью и зимой волосы нужно прятать под шапку и следить, чтобы после мытья они полностью просохли, рассказала дерматолог, трихолог «СМ-Клиника» Наталья Щеплева. В беседе с «Лентой.ру» врач дала женщинам несколько простых советов по сохранению красоты волос в холода.

В осенне-зимний сезон Щеплева порекомендовала отказаться от утюжков и плоек, либо свести их использование к минимуму, так как термическое воздействие негативно скажется на состоянии волос.

Следите за тем, чтобы не повреждать волосы и механически, откажитесь от использования тугих резинок, начесов и собирания волос в пучки. Укладки делайте только на выход, а в обычное время берегите волосы от дополнительного повреждения, особенно если они ломкие или окрашенные Наталья Щеплева дерматолог, трихолог

Врач также рассказала, как помочь волосам в холодное время года. Она отметила, что в этот период лучше сменить агрессивные шампуни на более мягкие, не пересушивающие кожу и волосы. Нужно регулярно использовать увлажняющие средства, маски, бальзамы, наносить масла на кончики волос.

Также, по словам Щеплевой, не стоит забывать про средства с термозащитой при использовании фена или плойки. И нужно регулярно посещать парикмахера, чтобы состригать секущиеся кончики.

Щеплева напомнила, что важную роль играет полноценное питание. Важно, чтобы в рационе были белки и жиры, поэтому необходимо есть мясо, птицу, рыбу, орехи, овощи. Кроме того, в осенне-зимний период желательно добавлять в пищу витамины и микроэлементы.

«Не допускайте различных высыпаний на коже головы. Как только начинается любой воспалительный процесс, шелушение на коже, обращайтесь к врачу. Без здоровой кожи не бывает здоровых волос», — подвела итог трихолог.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева предупредила об опасности использования народных средств для мытья головы. По ее словам, они ведут к ожогам и дерматиту.