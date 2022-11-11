Морпехов Тихоокеанского флота назвали героями

Командир «Ахмата» Алаудинов назвал героями морпехов 155-й бригады и бойцов ДНР в Павловке

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов прокомментировал ситуацию в Павловке в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия ведут морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов назвал морпехов и бойцов ДНР героями и призвал отметить благодарность им особыми словами.

«Работайте братья, это вот, наверное, те слова, которые им полагаются. Они настоящие мужчины и герои. Поэтому спасибо им большое за то, что не останавливаются, делают свое дело», — подчеркнул он.

Ранее морпехи Тихоокеанского флота лично рассказали о потерях и боях за Павловку. Они назвали дела «тяжелыми» и подтвердили, что несут потери. Однако военные подчеркнули, что выполняют поставленную задачу и продвигаются вперед.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, в котором говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки. Поэтому военные призвали главу губернатора разобраться в сложившейся ситуации.

Позже Кожемяко сообщил, что ему удалось связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.