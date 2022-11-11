Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:26, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

В европейской стране призвали запретить самое популярное у молодежи приложение

Нидерландская партия «Христианский союз» призвала запретить в стране TikTok

Фото: Felix Schlikis / Imago / Globallookpress.com

Нидерландская ортодоксально-протестантская политическая партия «Христианский союз» (Christen Unie) призвала запретить в стране популярную у молодежи социальную сеть TikTok. Об инициативе депутатов по запрету китайского приложения в стране, сообщил портал RTL Nieuws.

«Наша работа заключается в защите граждан. TikTok в нынешнем виде должен быть удален с рынка», — заявил депутат «Христианского союза» Дон Седер (Don Ceder).

По данным издания, у TikTok более 3,5 миллиона пользователей в Нидерландах, а видеоплатформа является самым популярным приложением среди детей. Нидерландские парламентарии обеспокоились безопасностью личных данных пользователей TikTok на фоне информации о связях соцсети с властями КНР.

«Наша работа заключается в защите частной жизни граждан. Нежелательно, чтобы китайская компания, которую невозможно рассматривать отдельно от правительства Китая, получала такой большой объем данных о молодежи», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что законодатели из числа республиканцев, сенатор Марко Рубио и член палаты представитель Конгресса Майк Галлахер предложили запретить TikTok в США. Политики отметили, что через нее Коммунистическая партия Китая якобы может влиять на американцев и следить за ними.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
В России заявили о готовности к диалогу по Украине без предварительных условий
Аферисты украли со счетов умерших россиян более 60 миллионов рублей
Медведев высказался о территориальном суверенитете фразой «все вернется домой»
Канье Уэст уволил сотрудника за просьбу послушать Дрейка
Украина разрешила Польше поиск захоронений убитых националистами
В европейской стране призвали запретить самое популярное у молодежи приложение
Названы сроки развертывания российского аналога Starlink
Власти Петербурга накормят иностранцев рыбой в шампанском за 11 тысяч рублей
Мишель Обама рассказала о переменах в жизни из-за наступившей менопаузы
Российские магазины потеряли десятки миллиардов рублей из-за скидок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.