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19:47, 11 ноября 2022Ценности

56-летняя Холли Берри опубликовала архивные фото в белье и восхитила фанатов

Актриса Холли Берри разместила снимки в белье со съемок «Познакомьтесь с Дороти Дендридж»

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри поделилась архивными фото в откровенных образах и восхитила фанатов. Изображения опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя знаменитость разместила снимки, сделанные на камеру мгновенной печати, на которых она позирует в гримерной в разном нижнем белье. Так, на одном из кадров она запечатлена в бежевом комплекте, а на другом — в кружевном белье красного цвета. При этом видно, что волосы Берри распущены, а на ее лице отсутствует макияж.

Известно, что данные наряды телезвезда примеряла на съемках фильма «Познакомьтесь с Дороти Дендридж», вышедшем на больших экранах в 1999 году. Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом. «Просто вау», «Ты не меняешься», «Красотка в любом возрасте», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

В марте Холли Берри снялась в откровенном образе и порадовала пользователей сети. Знаменитость разместила в своем аккаунте в соцсети снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье, головном уборе, футболке и с коктейлем руках.

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Майя Пономаренко
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56-летняя Холли Берри опубликовала архивные фото в белье и восхитила фанатов
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