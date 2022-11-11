Полякам пригрозили выселением из турецкого отеля после русофобского поступка

В турецком отеле в Манавгате произошел конфликт между поляками и русскими из-за песни

Польским туристам, отдыхающим в Турции, пригрозили выселением из отеля после русофобского поступка. Подробности инцидента публикует портал TourDom.

Уточняется, что конфликт между поляками и русскими произошел в воскресенье, 6 ноября, на дискотеке в пятизвездочной гостинице Kirman Sidemarin в Манавгате (Анталья). По просьбе гостьи из России диджей поставил песню группы «Руки Вверх», что не понравилось компании отдыхающих из Польши.

«Когда заиграла заказанная музыка, последовала негативная реакция. Потом какое-то освистывание с обеих сторон, возгласы, выкрики. И в конце к туристке из России подошла девушка из другой компании и облила ее коктейлем», — рассказал руководитель отдела маркетинга турецкого отеля Ринат Биккул.

По его слова, предотвратить подобное поведение было невозможно, поскольку на вечеринках люди употребляют алкоголь, конфликты не исключены. Он уточнил, что произошла простая бытовая стычка, которая могла случиться между представителями любых стран.

На следущий день представитель администрации отеля принес извинения пострадавшей и предупредил поляков, что при повторении ситуации им грозит выселение. Отмечается, что вещи россиянки отстирать не удалось, поэтому в качестве компенсации администрация перечислила туристке их стоимость. «Девушка заверила, что удовлетворена и не имеет претензий к отелю», — добавил Биккул.

Ранее в октябре на рынке курортного французского города Довиль компания украинцев напала на семью россиян и избежала проблем с полицией. По словам пострадавших, украинцы, затеявшие конфликт, оправдали агрессию своей национальностью.