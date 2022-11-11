МАГАТЭ не обнаружило радиационных выбросов на «атомном объекте» в Харькове

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посетило «атомный объект» в Харькове, но не обнаружило радиационных выбросов. Об этом говорится в заявлении организации.

Сотрудники агентства посетили ядерный научно-исследовательский центр при Харьковском физико-техническом институте. Отмечается, что здание сильно пострадало от обстрелов, но МАГАТЭ не зафиксировало каких-либо признаков радиационных выбросов или утечки ядерного материала. Представители организации также посетили пункт утилизации радиоактивных отходов «РАДОН» в Харькове, но он в ходе боевых действий не пострадал.

«Хотя уровень радиации был в норме, масштабы ущерба, нанесенного этому ядерному исследовательскому центру, драматичны и шокируют, даже хуже, чем ожидалось», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В организации отметили, что пострадали почти все здания комплекса и многие из них, вероятно, не подлежат восстановлению.

Ранее Гросси сообщил, что команда МАГАТЭ в ходе инспекции на ядерных объектах не нашла доказательств подготовки «грязной бомбы» на Украине. По его словам, специалисты не обнаружили признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению.