Американские военные отработали бои против России в Европе

Times сообщила о международных учениях в США, имитирующих бои с ВС РФ в Европе

Совместные учения США, Великобритании и Австралии «Проект "Конвергенция"» (Project Convergence) начались в Калифорнии, сообщает ТАСС.

Учения имитируют гипотетические бои против России на территории Европы. Они проходят на базе «Форт Ирвин» в пустыне Мохаве, рельеф которой, по мнению организаторов учений, напоминает украинские степи.

В рамках учений отрабатывается применение «скоплений разведывательных дронов», специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги M-Raza, а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS, которыми производится отработка целей по наводкам, полученным в результате задействования американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Также на территории проведения учений созданы макеты поселений и объектов инфраструктуры, на которых проживает условное гражданское население. По одному из сценариев, оно начинает акции неповиновения, скоординированные через социальные сети, которые необходимо подавить американским военным.

22 октября стало известно, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Ее командиры утверждают, что «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины».