Россиянка на Mercedes въехала в качели с детьми и попала на видео

Жительница Сургута парковала Mercedes во дворе и въехала в качели с детьми

Жительница Сургута парковала Mercedes во дворе и въехала в качели с детьми. Произошедшее попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся ролике видно, как иномарка въезжает на детскую площадку. От удара одну из девочек с качелей отбрасывает на крышу авто. Кроме того, Mercedes зацепил мужчину, который пытался помешать наезду на несовершеннолетних.

Позже выяснилось, что девочки не пострадали. Защищавшему их отцу пришлось обратиться в больницу.

В сентябре водитель мусоровоза сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. В результате трехлетний ребенок погиб, а пятилетняя девочка была доставлена в больницу санитарной авиацией. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали.