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Сбившему детей в Подмосковье водителю мусоровоза запретили управлять транспортом

Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, сбившего детей в Истре по дороге в школу
Начало событий в новости Стало известно о состоянии сбитой мусоровозом по пути на линейку в Истре девочки

Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Истринский городской суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, который сбил детей 1 сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

На обвиняемого наложен запрет определенных действий до 31 октября. В частности, он не может до этого срока управлять транспортом.

Ранее 2 сентября детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что пятилетнюю девочку, сбитую мусоровозом по дороге на школьную линейку, выписали из больницы. Врачи сказали ей, что ребенок в дальнейшем лечении не нуждается. Вместе с тем RT со ссылкой на подмосковный Минздрав сообщил, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести и она находится в Московском областном центре охраны материнства и детства, где врачи оказывают ей помощь.

Смертельное ДТП на улице Ленина в Истре произошло 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. В результате трехлетний ребенок погиб, а пятилетняя девочка была доставлена в больницу санитарной авиацией. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Водителя задержали.

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Любовь Ширижик
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