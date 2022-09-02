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Стало известно о состоянии сбитой мусоровозом по пути на линейку в Истре девочки

Сбитую мусоровозом в подмосковной Истре девочку выписали из больницы
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал «360tv»

Пятилетнюю девочку, сбитую мусоровозом по пути на школьную линейку в подмосковной Истре, выписали из больницы. О состоянии ребенка стало известно из сообщения в Telegram-канале детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

«Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается», — написала она в пятницу, 2 сентября.

Дополнение: RT со ссылкой на подмосковный Минздрав, в свою очередь, сообщает, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести и она находится в Московском областном центре охраны материнства и детства, где врачи оказывают ей помощь.

Смертельное ДТП на улице Ленина под Москвой произошло в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. В результате трехлетний ребенок погиб, а пятилетняя девочка была доставлена в больницу санитарной авиацией.

Момент наезда мусоровоза на двух девочек попал на видео. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителя уже задержали.

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Евгения Куликова
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