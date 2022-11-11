Эстония назвала «путем к миру» поставку ПВО Украине

Премьер Эстонии Каллас назвала поставку западных ПВО Украине «путем к миру»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «путем к миру» поставку западных систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Ее слова на встрече с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером опубликованы на сайте пресс-службы эстонского правительства.

«Я продолжаю призывать страны направить Украине вооруженную помощь, особенно ПВО. Это путь к миру», — заявила Каллас. По ее словам, Киев нуждается в сильной финансовой и экономической поддержке.

Помимо этого, эстонский премьер подчеркнула, что Таллин и Братислава одинаково понимают ситуацию. «Словакия — соседка Украины, мы — соседка России. Россия не только ведет войну против Украины — идет еще и гибридная война, энергетическая война и информационная война», — сказала она.

В октябре Эстония заявила о планах направить Украине новый пакет военной помощи. В него вошли артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты.