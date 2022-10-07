Эстония направит Украине новый пакет военной помощи

Минобороны Эстонии сообщило, что направит Украине новый пакет военной помощи

Эстония в ближайшие дни направит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы и снаряжение. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Таллин поставит Киеву артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. «Оказывая помощь, мы исходим из того, что наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена, и мы используем в первую очередь средства, которые подлежат плановой замене в ближайшем будущем или которые проще заменить», — заявил глава ведомства.

Ранее власти Эстонии призвали Евросоюз увеличить военные поставки Киеву. Как заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не будет поставлять на Украину летальное оружие, а только лишь предоставит защитное оборудование.