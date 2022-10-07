Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония направит Украине новый пакет военной помощи

Минобороны Эстонии сообщило, что направит Украине новый пакет военной помощи
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Эстония в ближайшие дни направит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы и снаряжение. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Таллин поставит Киеву артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. «Оказывая помощь, мы исходим из того, что наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена, и мы используем в первую очередь средства, которые подлежат плановой замене в ближайшем будущем или которые проще заменить», — заявил глава ведомства.

Ранее власти Эстонии призвали Евросоюз увеличить военные поставки Киеву. Как заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не будет поставлять на Украину летальное оружие, а только лишь предоставит защитное оборудование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Польша предложила поделить активы России между Украиной и Европой
Россиянину запретили посещать девушку в Финляндии из-за несерьезности его чувств
Приятели убили россиянина во время застолья и спрятали его тело в сумку
В СПЧ высказались о ходе мобилизации в России
Кремль сообщил об окончании неформального саммита в Петербурге
Названы пять самых бесполезных вещей в гардеробе
Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины
В России стало меньше ультрадорогих квартир
120 мигрантов выбросило к берегам Греции за неделю
Диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.