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Канцлер Австрии отказался поставлять летальное оружие на Украину

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что не будет поставлять летальное оружие на Украину

Фото: IMAGO/Martin Juen / Globallookpress.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не будет поставлять на Украину летальное оружие. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Канцлер заявил, что Австрия готова отправить на Украину только защитное оборудование. «Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться», — пояснил политик.

Среди европейских стран такой же позиции придерживается Венгрия. Другие страны — например, США и Германия — значительно расширили объемы военной помощи Украине после начала спецоперации РФ 24 февраля, однако до сих пор придерживаются некоторых ограничений. Например, США иногда отказываются предоставлять Украине некоторые виды летального оружия. Это происходит из-за постоянных изменений на поле боя.

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Виктория Кондратьева
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