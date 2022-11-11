В заходящий на посадку самолет попала шальная пуля

В аэропорту Бейрута шальная пуля пробила фюзеляж самолета Middle East Airlines

В аэропорту Бейрута в заходящий на посадку самолет национальной ливанской авиакомпании Middle East Airlines, в котором летела местный политик Паула Якубян, попала шальная пуля, выпущенная неизвестными. Об инциденте сообщает издание Aljadeed.

Якубян поделилась в Twitter фотографией, на которой видно, что пуля пробила фюзеляж самолета. Никто из находившихся на борту авиалайнера пассажиров не пострадал.

«Вместо доброго утра нужно поблагодарить Бога за то, что никто не пострадал. Неконтролируемому обороту оружия и шальным пулям должен быть положен конец», — написала она.

Как пишет Aljadeed, политик летела рейсом авиакомпании Middle East Airlines из Иордании в Бейрут. Глава авиаперевозчика Мохаммед аль-Хаут заявил, что подобные инциденты в аэропорту столицы Ливана уже случались.

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