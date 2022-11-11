Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:12, 11 ноября 2022Путешествия

В заходящий на посадку самолет попала шальная пуля

В аэропорту Бейрута шальная пуля пробила фюзеляж самолета Middle East Airlines

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

В аэропорту Бейрута в заходящий на посадку самолет национальной ливанской авиакомпании Middle East Airlines, в котором летела местный политик Паула Якубян, попала шальная пуля, выпущенная неизвестными. Об инциденте сообщает издание Aljadeed.

Якубян поделилась в Twitter фотографией, на которой видно, что пуля пробила фюзеляж самолета. Никто из находившихся на борту авиалайнера пассажиров не пострадал.

«Вместо доброго утра нужно поблагодарить Бога за то, что никто не пострадал. Неконтролируемому обороту оружия и шальным пулям должен быть положен конец», — написала она.

Как пишет Aljadeed, политик летела рейсом авиакомпании Middle East Airlines из Иордании в Бейрут. Глава авиаперевозчика Мохаммед аль-Хаут заявил, что подобные инциденты в аэропорту столицы Ливана уже случались.

В ноябре 2021 года американский турист, который выжил в перестрелке наркоторговцев на популярном мексиканском курорте, поделился воспоминаниями о пережитом. По словам мужчины, в какой-то момент он подумал, что боевики расстреляют всех.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о завершении переброски российских войск через Днепр
Ученик Тутберидзе покинул Россию
В Запорожской области высказались о необходимости эвакуации населения
20 подростков отравились газом в политехническом колледже в Москве
В Европарламенте захотели дополнить НАТО Молдавией
Должникам по алиментам предложили отказывать в ипотеке
Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в платьях за сотни тысяч рублей
Ученые недооценили повышение глобального уровня моря
39-летний российский депутат погиб в ходе СВО
Названы последствия отказа США считать Россию страной с рыночной экономикой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.