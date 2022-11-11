В Киеве перешли на экстренные отключения электричества вместо плановых

В ДТЭК сообщили о переходе с плановых на экстренные отключения электричества в Киеве

В Киеве перешли с плановых на экстренные отключения электричества из-за новых повреждений в энергосистеме Украины. Об этом сообщил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко, передает РИА Новости.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что по всей территории Украины начнут действовать плановые отключения электроэнергии.

«Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах — то есть мы будем не в графиках», — заявил Коваленко.